Не зброя: Стефанішина розповіла, чим найбільше США допомагають Україні

США за останні пів року увійшли у число найактивніших країн, які допомагають відновлювати енергетичну систему України.

Урядовці України та США підтримують постійний достатньо якісний і змістовний діалог, назважаючи на мінливу риторику президента Дональда Трампа.

Про це посол України в США Ольга Стефанішина сказала в етері на Радіо NV. "Незважаючи на різну політичну риторику керівництва США, у нас є достатньо якісний і змістовний діалог з урядом США. Це і зустрічі з міністром енергетики, і з міністром внутрішніх справ. Цей діалог на постійній основі і з командами, і з самими міністрами", деталізувала Стефанішина.

Крім того, як повідомила посол, США за останні пів року увійшли в топ-5 країн, які забезпечили підтримку відновлення української енергетичної системи.

"Це факт. Це фінансування збереглося. Воно збільшилося і буде збільшуватися", - наголосила Стефанішина.

Також вона прокоментувала, наскільки інформація про вимогу до України вивести війська з Донеччини в обмін на угоду про безпеку відображає настрої політикуму у Вашингтоні.

"Є дуже велика підтримка України серед населення. Є дуже велика двопартійна підтримка в Сенаті. Є підтримка і розуміння України в уряді США. Є група політиків і є група представників, яким байдуже, але супер негативного відношення до України я не зустрічала", - повідомила Стефанішина.

При цьому, за її словами, в США є політики, які кажуть про те, що існують інші пріоритетні напрямки.

"Але другий важливий момент – що в американській політиці Україна не питання геополітики. Тобто, зараз ми чуємо комунікацію президента США про те, що "Іран – це наша війна, а Україна – це не наша війна". Це таке відображення геополітичного підходу, але базово, в американській політичній культурі, Україна – це про свободу, це про цінності. Це про базове розуміння: що добре, а що погано, що правильно, а що неправильно. І тому, відповідно, не накладається цей геополітичний наратив на Україну і підтримка зберігається достатньо високою", - сказала Стефанішина.

Як додала посол України, ключову позицію, яку озвучують американські друзі, партнери і, ті особи, від яких залежать рішення, це те, що "вони сприймуть будь-яке рішення, яке ми вважатимемо справедливим".

Заяви Трампа про Україну

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні були втручатися у війну Росії проти України та не витрачати значні кошти на підтримку Києва. Трамп знову заявив, що попередня влада на чолі Джо Байденом віддала Україні 350 млрд доларів.

За даними Financial Times, пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

