Проєкт спрямований на створення ефективної зброї для ударів на великій відстані.

Армія США працює над новою ракетою для автономних пускових установок, здатною вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів. На нещодавньому заході Асоціації армії США військові оголосили про розробку п’ятої версії ракети Precision Strike Missile (PrSM), пише Interesting Engineering.

Ця версія призначена для запуску з автономних систем і покликана забезпечити дальність ураження, яка раніше вважалася недосяжною. Генерал-майор Вінстон Брук, керівник Армійського центру передового вогню, представив слайд із деталями проєкту. Бригадний генерал Рорі Крукс додав, що п’яте покоління PrSM перебуває на етапі науково-технічних досліджень, що вказує на початкову стадію розробки ракети, яка зможе запускатися з автономного транспортного засобу.

Ракета з дальністю понад 1000 км

Крукс пояснив, що нова ракета буде більша, ніж існуючі боєприпаси системи M270 (РСЗВ), довжина яких становить приблизно 4 метри. Завдяки автономному шасі можна створити платформу для більшої ракети, що здатна подолати дальність понад 1000 кілометрів.

Відео дня

Він зазначив, що хоча фінансування для досліджень уже доступне, поки що не встановлено термінів початку офіційної розробки чи запуску конкурсних відборів. Проєкт спрямований на створення ефективної зброї для ударів на великій відстані.

Чотири існуючі версії PrSM

Поки нова версія лише на стадії концепції, армія вже працює над чотирма іншими модифікаціями ракети PrSM, які замінять старі тактичні ракети ATACMS. Ці ракети можуть запускатися з мобільних платформ, таких як HIMARS і модернізовані системи M270A2.

Increment 1, розроблений Lockheed Martin, має дальність щонайменше 500 км.

Increment 2 отримає багаторежимну головку самонаведення, що зробить її ефективною проти наземних і морських цілей.

Increment 3 підвищить бойову ефективність за рахунок вдосконаленого корисного навантаження.

Increment 4, який розробляють Lockheed Martin і Raytheon Technologies-Northrop Grumman, зможе подвоїти радіус дії, досягнувши понад 1000 км.

Інтеграція таких інновацій перегляне можливості тактичної зброї та вплине на стратегічне планування бойових дій у майбутньому. Цей підхід підтверджує, що високоточна зброя та автономні системи стануть ключовими елементами військових операцій нового покоління.

Установки HIMARS в Україні

Західні боєприпаси для HIMARS та інших гаубиць стали менш ефективними та точними через російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Одним із варіантів розв'язання проблеми є знищення або тривале виведення з ладу систем РЕБ агресора.

Нещодавно оборонні компанії Lockheed Martin і Rheinmetall розробили та представили нову мобільну артилерійську ракетну систему GMARS, яка була створена для значного посилення вогневої потужності НАТО.

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