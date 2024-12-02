У ГУр зазначають, що точність цих ракет невисока через застарілі технології виробництва, однак вони все одно становлять небезпеку.

Росія використовує надане Північною Кореєю озброєння, зокрема, ракети, для атак на Україну. Як розповів Радіо Свобода представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк, на сьогодні Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет KN-23.

Він зазначив, що точність цих ракет невисока, однак вони все одно становлять небезпеку.

"Ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі. З іншого боку, вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, - різниці немає. Ці ракети, ці поставки становлять теж дуже серйозну небезпеку для промисловості України, для населення України, абсолютно для всіх", - наголосив він.

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Він також зазначив, що КНДР поставляє Росії мільйони артилерійських боєприпасів.

"Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, тому що окрім того, що Росія має свій військово-промисловий комплекс, вона має свої потужності, вона ще користується тими боєприпасами, які надходять з Північної Кореї", зазначив він.

Зброя КНДР в Україні

Як писало CNN, основна частина компонентів у північнокорейських ракетах, які Росія використовує для ударів по Україні - західного виробництва. Як розповіли виданню представники української розвідки, 70% деталей американські, також використовуються компоненти, вироблені в Німеччині та Швейцарії.

Також у Forbes писали, що КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991. При цьому М1991, що стріляють на відстань 40 кілометрів, перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. КНДР використовує їх, щоб тероризувати Сеул, а в Україні ці установки можуть обстрілювати Харків.

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