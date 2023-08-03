Ізраїль розробляв цю систему спільно зі США, тому була необхідна згода Штатів на її продаж.

Сполучені Штати вперше дали дозвіл на продаж розробленої спільно з Ізраїлем системи протиповітряної оборони "Праща Давида". Першою іноземною державою, яка придбає це озброєння, стане Фінляндія.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що бажання придбати систему "Праща Давида" Фінляндія висловила ще у квітні – одразу після того, як приєдналася до НАТО.

Відомо, що сума угоди становить приблизно 316 млн євро. Підписання контракту має відбутися найближчими днями.

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"Праща Давида", вироблена Rafael Advanced Defence Systems, здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів (25-185 миль). "Праща Давида", також відома як "Чарівна паличка", працює в Ізраїлі з 2017 року та є частиною середнього рівня ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони", – пише видання.

Продаж зброї: інші новини

Сполучені Штати мають намір продати Аргентині 24 данських винищувачі F-16. Зазначається, що Вашингтон не хоче, щоб Буенос-Айрес купував літаки в Індії чи Китаю.

Водночас Росія почала використовувати на війні проти України боєприпаси виробництва М'янми. Хоча про постачання зброї цією країною не повідомлялося, ці боєприпаси ідентифікували за характерними для Мʼянми ознаками: хвостовими відмітинами, підривниками та метальними зарядами.

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