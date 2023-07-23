Ізраїльський флот F-35 скоро стане третім за чисельністю у світі.

Повітряні сили Ізраїлю отримали нову партію винищувачів п'ятого покоління F-35I Adir.

Як повідомили у ПС Ізраїлю, їхній авіаційний парк збільшився на три літаки.

Винищувачі п'ятого покоління мають бортові номери 958, 959 і 960. Варто зазначити, що Ізраїль отримує F-35I Adir безкоштовно. Нещодавно було підписано контракт вартістю три мільярди доларів на поставку ще 25 літаків. Угода буде профінансована американськими фондами допомоги.

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Ізраїльська версія винищувача п'ятого покоління має авіаційну електроніку, створену компаніями з Ізраїлю. F-35I Adir може нести ракети Spice-100, Python-5 і Stunner.

Купівля 25 літаків зробить ізраїльський флот F-35 третім за чисельністю у світі. Більше винищувачів п'ятого покоління мають тільки Сполучені Штати і Японія.

Хто купує винищувачі F-35

На початку березня 2023 року стало відомо, що Румунія готується купити американські винищувачі F-35. Всі процедури підписання контракту на придбання цих літаків збираються підписати або в цьому році, або не пізніше наступного. Першу ескадрилью цих винищувачів румунське Міністерство оборони очікує отримати після 2030 року.

У 2021 році повідомлялося, що винищувачі F-35 придбає Швейцарія. Країна виділила на це 5,5 мільярдів доларів.

У Повітряних силах Таїланду заявили, що Сполучені Штати відмовилися продавати країні винищувачі F-35. Причиною називають проблеми з навчанням особового складу і технічним обслуговуванням.

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