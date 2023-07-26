Росія тепер використовує артилерійські міни виробництва М'янми.

Росія в умовах міжнародної ізоляції та дефіциту зброї внаслідок триваючої війни в Україні звертається за військовою підтримкою до таких же країн-ізгоїв.

Зокрема, як зазначає ресурс Ukraine Weapons Tracker, російські військові тепер використовують боєприпаси виробництва М'янми - нещодавно на озброєнні Росії з'явилися бірманські 120-мм артилерійські міни. При цьому раніше про постачання боєприпасів з М'янми в Росію не повідомлялося.

Зазначається, що міни були ідентифіковані за характерними ознаками зброї з М'янми - характерними хвостовими відмітинами, підривниками та метальними зарядами.

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При цьому дослідники відзначають, що велика частина маркування була навмисно видалена/зафарбована з метою максимально ускладнити ідентифікацію.

Варто відзначити, що після військового перевороту в 2021 році в М'янмі править хунта, яка опинилася в міжнародній ізоляції. Однак Росію це не зупиняє від військового співробітництва.

Росія просить військової підтримки - хто відгукнувся

Росія після вторгнення в Україну опинилася в міжнародній ізоляції і допомагають їй тільки ті країни, які також є ізгоями.

Зокрема, Росія зміцнює військові зв'язки з Іраном, який постачає їй безпілотники для атак на Україну, а також допомагає будувати завод з виробництва дронів.

Також делегація Міноборони Росії вирушила до Північної Кореї, де має намір просити військової підтримки.

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