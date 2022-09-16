Цей пакет включає надання додаткових боєприпасів для артилерійських ракетних систем HIMARS.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

Як зазначили в Міністерстві оборони США, цей пакет спрямований на задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Цей пакет включає надання додаткових боєприпасів для артилерійських ракетних систем HIMARS. Зауважимо, які саме боєприпаси буде надано – не сповіщається. Протягом декількох місяців ЗСУ запитували далекобійні ракети ATACMS, призначені для знищення об'єктів на відстані до 300 кілометрів.

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Крім цього, буде передано 36000 артилерійських снарядів калібром 105-мм, 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, протипіхотні боєприпаси Claymore, підривні боєприпаси та обладнання, стрілецька зброя та боєприпаси.

Також буде надано 4 протиартилерійські радари, 4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки, протидронові повітряні системи, устаткування для розмінування, прилади нічного бачення та інше польове спорядження.

"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, які зростають, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості", – йдеться в повідомленні.

Терміни надання цієї допомоги не названо. Водночас зазначається, що загалом США виділили Україні близько 15,8 млрд. доларів допомоги в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

Напередодні стало відомо, що США планує наростити виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них у зв'язку з необхідністю допомагати Україні.

А 27 серпня Пентагон уклав контракт на закупівлю норвезьких зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS для України більш ніж на 180 мільйонів. Очікується, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потребу в захисті від передових загроз з повітря.

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