Повідомлення про використання Steam Deck у бойових діях з'являються ще з минулого року.

Збройні сили України використовують дуже популярну консоль для відеоігор для незвичної мети: дистанційного керування гарматними баштами. Про це пише Business Insider, аналізуючи відео, що виклали на сторінці платформи United24 у соцмережі X.

Застосування платформи Steam Deck для управління безпілотними кулеметними системами підкреслює постійний вплив сучасних технологій на війну в Україні, що також проявляється у поширенні безпілотників.

"Українська урядова платформа United24 Media на вихідних поширила в соціальних мережах відео, на якому українські солдати використовують систему Steam Deck для дистанційного керування зброєю. У відео зазначається, що дистанційно керовані гарматні башти, системи "Шабля", які були розроблені українськими інженерами і схвалені до використання та серійного виробництва на початку цього року, є одними з перших "роботів" на передовій, призначених для утримання, прицілювання та ведення вогню з кулеметів", – йдеться у матеріалі.

Кулеметна башта також оснащена тепловізором і ширококутними камерами для виявлення цілей, і може вести вогонь на відстань трохи більше трьох миль, повідомляє United24.

На відеозаписах використання башти в бою видно, що вона управляється за допомогою портативних систем Steam Deck – відеоігрових консолей компанії Valve, які використовуються для гри в такі популярні ігри, як класична серія Halo, Elden Ring і Stardew Valley.

Steam Deck – відносно нові портативні ігрові консолі, але вони стали популярними завдяки своїй портативності та різноманітності ігор, доступних у магазині Steam. Але, вочевидь, є й інші можливості, які навчилися використовувати Сили оборони України.

Повідомлення про використання Steam Deck у бойових діях з'являються ще з минулого року. Використання цих консолей для управління дистанційно керованими гарматними баштами, як зазначено у відео United24, свідчить про значне використання різноманітних технологій у цій війні, особливо коли мова йде про роботів і безпілотники.

"Обидві сторони війни бачили, як солдати дистанційно керують безпілотними системами на полі бою. FPV-дрони переслідують транспортні засоби і війська, військові дрони топили кораблі в Чорному морі, розвідувальні дрони завдають прямих ударів, а безпілотники дальнього радіусу дії використовуються для завдання глибоких ударів. Дистанційно керовані системи мають багато переваг. Вони можуть тримати війська подалі від бойових дій, потенційно рятуючи життя, і пропонують набір інструментів для визначення місцезнаходження і націлювання на ворога", – пише BI.

Наголошується, що озвиток цієї технології відбувається швидкими темпами. І Росія, і Україна, особливо у сфері безпілотних літальних апаратів, намагаються досягти прогресу у своєрідній гонці озброєнь одна проти одної. Одним з останніх прикладів є використання Росією дротяних безпілотників для пом'якшення впливу глушіння сигналу на безпілотні системи і дрони.

Українські розробки: інші новини

Україна активно працює над розширенням можливостей щодо ураження ворожих обʼєктів. Зокрема, розробляються нові безпілотні системи. І українські БПЛА вже можуть завдавати ударів на відстані до 1800 кілометрів. В теорії українським дронам вистачає дальності, аби вразити окупантів навіть у Сирії.

Тим часом видання Bild пише, що Україна створює створює флот дронів-винищувачів і вже вийшла на останній етап. Зараз Україна працює за трьома напрямками: квадракоптери-перехоплювачі, дрони-перехоплювачі типу "крило", а також дрони-вбивці великого радіусу дії.

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