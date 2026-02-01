З'явилося перше фотопідтвердження поставок російських Су-35 ще одному покупцю

Якщо фото справжнє, це говорить про суттєве посилення потенціалу алжирських Військово-повітряних сил.

Викладена в мережу фотографія демонструє винищувач Су-35 ВПС Алжиру, що є першим візуальним підтвердженням того, що літак дійсно експлуатується цією країною. Про це повідомляє Army Recognition.

Фотографія була опублікована на початку лютого. На зображенні видно Су-35 з чітко помітними алжирськими розпізнавальними знаками на вертикальному хвостовому оперенні.

Хоча алжирські військові чиновники публічно не підтвердили прибуття літаків, а Москва зберігає мовчання, постачання літаків вже викликало нову дискусію серед американських політиків щодо наслідків розширення військових відносин Алжиру з РФ.

Відео дня

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Вашингтона може ввести санкції проти Алжиру у зв'язку із закупівлею цією країною винищувачів у Росії.

Деякі ЗМІ пов’язували питання санкцій з ймовірною закупівлею Алжиром винищувачів Су-57 "‎п’ятого покоління"‎, хоча станом на сьогодні ніяких доказів реального постачання цих літаків немає.

Як Су-57, так і Су-35 можуть суттєво посилити Військово-повітряні сили Алжиру, які покладаються на літаки радянської та російської розробки.

Основою алжирських ВПС сьогодні виступає винищувач Су-30МКА. Він суттєво поступається за своїми бойовими можливостями як кращим західним машинам, так і більш новим російським літакам (як от, наприклад, Су-35).

Винищувач Су-35 – що відомо

Су-35 є російським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розроблений в ДКБ Сухого як подальший розвиток радянського Су-27. Станом на зараз це найпотужніший російський винищувач четвертого покоління.

Серед його головних переваг – передова (за російськими мірками) багаторежимна радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою Н035 "Ірбіс", яка, якщо вірити російським джерелам, здатна виявляти повітряні цілі на дальності до 400 км.

Значною перевагою Су-35 є можливість застосовувати нову ракету класу "повітря-повітря" Р-37М, яка нібито може вражати повітряні цілі на дальності 200-300 км.

Військова авіація РФ – інші новини

Винищувач Су-35 активно постачають Повітряно-космічним силам Росії. Про передачу російській армії останньої у 2025 році партії цих літаків повідомлялося у грудні. Станом на 2024-й ПКС РФ могли мати у своєму розпорядженні близько 110 таких літаків. Невелику партію цих машин отримали китайці.

Разом із Су-35 Повітряно-космічним силам Росії активно постачають фронтові бомбардувальники Су-34, які традиційно виступають носіями керованих бомб з УМПК. Загальну кількість цих машин оцінюють у понад 160 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: