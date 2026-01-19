Росія хотіла продати Су-57 успіхами на фронті: українські пілоти зірвали цей план

Літаки "п’ятого покоління" не такі вже й непереможні, як про це кажуть його розробники.

Росія планувала використати участь своїх винищувачів Су-57 у боях в Україні для просування їх на експорт. Ідея була проста: показати "успіхи" в повітряних боях, щоб продати літаки "п’ятого покоління". Проте українські пілоти змогли передбачити дії ворога та звести нанівець їхні плани.

Про це один з українських пілотів винищувача МіГ-29, ім’я якого не розкривається з міркувань безпеки, розповів у розмові із виданням "Радіо Свобода" у рамках проєкту "Донбас.Реалії".

"Ми знали, як працюють їхні Су-57. У них стояло завдання – щоб продати Су-57, їм треба було когось із нас збити. І це було дуже добре видно, коли прийшла трійка Су-57, встали над Донецьком", – розповів пілот.

Українські військові детально проаналізували роботу Су-57 і вибудували способи протидії. Результат: ворог не зміг досягти своєї мети зі збиття українських літаків.

"І зараз немає Су-57. Тільки час від часу вони з’являються на півночі, але тихо, як миші. Завдання вони не виконали. Літаки не продали, не відрекламувалися. Досвід і співробітництво з побратимами допомогли нам уникнути цього суперпіару на весь світ, що Су-57 – суперкрутий літак. Ніф*га він не крутий", – наголосив пілот.

Експортні плани РФ зазнали невдачі

Станом на сьогодні РФ має лише одного підтвердженого покупця Су-57 – Алжир. Угода була укладена восени 2024 року, а підтверджено її лише у лютому 2025-го. Для літака, який росіяни намагалися продавати протягом 16 років, це не можна назвати успіхом.

Індія нібито зацікавлена в закупівлі Су-57, і Москва активно просуває цей літак як "проміжний" варіант п’ятого покоління. Росія готова передати технології, інтегрувати індійське озброєння та адаптувати двигун для потреб Нью-Делі.

