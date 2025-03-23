Росія тихо вивела танки 'Армата' з фронту, це провальний урок, - ексконсультант Пентагону

Відведення "Армати" з України можна розглядати як визнання того, що ця платформа поки що не готова до реальних бойових випробувань.

Росія тихо вивела свій танк Т-14 "Армата" з України. Ситуація з цією бойовою машиною в умовах реальної війни стала провалом для кремлівської армії, пише військовий експерт, ексконсультант Пентагону Кріс Осборн для 19FortyFive.

Російський танк Т-14 "Армата": провальний урок?

Російський танк Т-14 "Армата" довгий час вважався проривом у танкобудуванні, але його реальне використання на полі бою поставило під сумнів його ефективність.

За даними російського агентства ТАСС, розгортання Т-14 в Україні було короткотривалим і носило експериментальний характер, після чого його оперативно вивели з лінії фронту. Це свідчить про те, що його бойова ефективність могла виявитися не такою високою, як очікували розробники.

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Росія зіткнулася з труднощами у виробництві та модернізації "Армати", яка розроблялася протягом тривалого часу. Однак невдала бойова експлуатація лише додала нових питань до її спроможностей.

Однією з причин швидкого виведення танка могло бути небажання російського керівництва ризикувати його технологіями в умовах активних бойових дій. Знищення Т-14 або його захоплення українськими військами могло б стати серйозним ударом по іміджу цього танка. Але сам факт такого обережного ставлення породжує сумніви щодо його реальної боєздатності.

'Розрекламовані характеристики

Російська преса активно висвітлювала переваги Т-14. Повідомляється, що платформа є швидшою та легшою за американський M1 Abrams, маючи вагу 55 тонн, що покращує її мобільність. Танк оснащений двигуном потужністю 1500 кінських сил, аналогічно Abrams, але водночас має меншу вагу, що може забезпечувати більшу швидкість.

Також важливим елементом є безпілотна вежа, яка дозволяє зменшити екіпаж і підвищити виживаність, усуваючи потребу у присутності навідника у верхній частині машини. Це подібно до американської системи CROWS, яка дозволяє дистанційно керувати зброєю зсередини броні.

Проте заявлені характеристики не завжди підтверджуються на практиці. Наприклад, точність та ефективність тепловізійних прицілів Т-14 залишається відкритим питанням. Війна в Перській затоці показала, що американські Abrams мали значну перевагу над іракськими Т-72 завдяки кращим сенсорам, що дозволяло знищувати противника з більшої відстані.

За даними російського джерела в ГРУ, Т-14 здатний бачити вночі на відстань 5 км і 3,5 км вдень, однак незалежного підтвердження цих показників немає.

Живучість та озброєння

Щодо захисту, головне питання стосується якості композитної броні Т-14. Якщо Росії вдалося створити легкі матеріали з високим рівнем захисту, це могло б стати технологічним проривом. Однак традиційні важчі танки, такі як Т-90 чи Т-72, найімовірніше, мають вищу живучість, оскільки ефективні легкі композити є складними у виробництві.

За даними Popular Mechanics, Т-14 може використовувати ракету 3UBK21 Sprinter, яка має заявлену дальність у 7 миль (приблизно 11 км). Це майже вдвічі більше за можливості попереднього снаряда 9M119 Refleks, який долає 5 км. Однак навіть такий показник не гарантує переваги на полі бою, особливо проти сучасної української протитанкової зброї.

Незважаючи на високотехнологічне озброєння, Т-14 залишається вразливим для таких ефективних систем, як Javelin, Carl Gustaf, NLAW, які продемонстрували високу ефективність у знищенні російських танків.

Тактика українських військових

Українські війська активно використовують маневрені групи, що діють у міських умовах та на складній місцевості. Використовуючи протитанкові засоби, вони успішно знищують російську бронетехніку із засідок, атакуючи її з будівель, мостів або природних укриттів.

Російський танк Т-14 "Армата" - заявлені характеристики

За заявами росіян, у цих танків безпілотна вежа, яка підвищує виживаність екіпажу. Крім того, танк нібито оснащений вдосконаленою композитною бронею і реактивною бронею.

Також повідомлялося, що T-14 посилено системою активного захисту Afghanit, призначеною для виявлення і нейтралізації вхідних загроз, таких як протитанкові керовані ракети (ПТКР) і реактивні гранати (РПГ).

Ще стверджувалося, що T-14 оснащений дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил. Танк імовірно може розвивати швидкість до 75-80 км/год і має запас ходу близько 500 кілометрів на одному баку палива.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що Росія за всі роки виготовила лише близько 20 танків Т-14 "Армата".

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