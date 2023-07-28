Загалом США планують відправити 31 танк.

У Сполучених Штатах Америки розраховують, що танки Abrams надійдуть на поле бою в Україні у вересні 2023 року. До першої партії увійдуть від шести до восьми одиниць.

Як повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела, у серпні декілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт. Після завершення цього процесу перша партія Abrams буде відправлена в Україну.

Зазначається, що США відправлять старіші моделі Abrams M1A, а не сучаснішу версію A2, на доставку якої в Україну потрібен був рік. Адміністрація Байдена заявила, що планує доставити більше зброї в Україну якомога швидше, як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі. Окрім надання танків, Штати також хочуть розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 перед поставкою бойових літаків.

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"Прибуття цих танків найближчими тижнями додасть новий смертоносний вимір до озброєння України, оскільки її війська намагаються прорвати міцну російську оборону вздовж лінії фронту, яка простягається на сотні миль. Незважаючи на те, що останніми днями українські війська трохи просунулися на одному з напрямків, повільно проходячи крізь щільні мінні поля та ворожі окопи, вони перебувають під сильним вогнем артилерії та авіації", – йдеться у матеріалі.

До першої партії увійде від шести до восьми танків, сказав виданню представник галузі та помічник Конгресу. Загалом США планують відправити 31 танк.

"Ми точно працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", — зауважив речник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл, відмовившись обговорювати інші деталі щодо термінів поставки.

Автори матеріалу наголошують, що перш ніж українські сили зможуть почати експлуатацію танків, вони мають завершити приблизно 10-тижневий курс навчання на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами чиновника Міністерства оборони, українці планують завершити це навчання в серпні.

Військова допомога Україні: останні новини від партнерів

Норвегія виділяє 22 мільйони євро на військову підтримку України. Країна відправила кошти до Європейського фонду миру. Зазначається, що Норвегія виділила цю суму спеціально на поставки боєприпасів і запасних частин для танків Leopard 2.

Крім того, до кінця року Україна має отримати дві системи ППО Skynex від концерну Rheinmetall. Ці комплекси призначені для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети не є ефективними.

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