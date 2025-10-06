Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

На четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва - компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" - близько 1500, у "Кинджалах" - 192 компоненти, та 405 - у "Калібрах", - написав він.

За його словами, компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

Відео дня

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "Шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів - у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми - у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - зазначив президент.

Він розповів, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні. Зеленський додав:

"Також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств".

Удари РФ по Україні

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російська окупаційна армія 5 жовтня під час атаки по Україні, зокрема по Львівщині, запустила різні засоби ураження з різних боків, узявши регіон у півкільце.

Вас також можуть зацікавити новини: