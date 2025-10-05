Особливістю останньої атаки РФ на Львівщину було те, що ворог узяв регіон у півкільце.

Російська окупаційна армія 5 жовтня під час атаки по Україні, зокрема по Львівщині, запустила різні засоби ураження з різних боків, узявши регіон у півкільце. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, вночі ворог завдав типового комбінованого удару із застосуванням різних дронів та типів ракет, серед яких були засоби повітряного, морського та наземного базування. Основа маса ракет – крилаті – "Іскандер-К", "Калібри". Також було дві аеробалістичні ракети "Кинджал".

"Фактично вся маса була спрямована на Львівщину, постраждали певні об’єкти, також постраждало Запоріжжя та інші міста – атака була великою та масованою… Ворог застосовує різні тактичні прийоми, різні маршрути… Величезна кількість із різних напрямків - фактично оточують у півкільце з місць пусків - з моря, повітря, землі", - сказав військовий.

Ворог доволі часто, пояснив Ігнат, акцентовано здійснює такі атаки по окремих регіонах. Раніше такої атаки зазнав Київ, тепер - Львів і Львівщина. Водночас Ігнат зазначив: виходячи з кількості збитих засобів ураження, Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ відпрацювало непогано.

Він додав, що на продуктивність ворожих атак впливає низка факторів, зокрема тактика росіян. Наприклад, роботу мобільних вогневих груп ускладнює велика висота, на яку піднімаються "Шахеди". Також ППО важче виконувати свої функції, бо атака здійснюється з різних напрямків різними засобами ураження: балістикою, крилатими ракетами, дронами, у тому числі реактивними.

"Усе це ускладнює нашу роботу, бо доводиться приймати надзвичайно швидкі рішення, визначати тип та спосіб збиття того чи іншого дрона, ракети. Ну, й погодні умови… Вони не дуже сприятливі для роботи пілотованої авіації, для операторів зенітних дронів – треба бачити ціль. Якщо туман чи хмарність - це суттєво ускладнює роботу. Але, попри ці складнощі, українські пілоти, зокрема Ф-16 відпрацювали сьогодні певну частину ракет", - пояснив Ігнат.

Також він прокоментував інформацію про те, що ворог модернізує балістичні ракети, через що їх стало складніше збивати:

"Ворог поступово випробовує різні типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше збивати ракети, які летять по квазі-балістичній траєкторії або здійснюють коливання при заході на ціль".

Як уточнив Ігнат, це ускладнює роботу системи Patriot, бо вона працює в автоматичному режимі та їй важче розрахувати "точку" перехоплення цілі. До того ж, якщо ракети заходять із різних напрямків, з ними не може впоратися один комплекс Patriot. Потрібно декілька систем (радарів), зазначив Ігнат.

Нічний російський удар по Україні

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російська армія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Повітняі сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 549 засобів повітряного нападу: 496 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Також по Україні було запущено 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Липецької області РФ, 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К – із Самарська, Курська, Брянська області Росії та 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

