В Одеській області затримали двох військовослужбовців, які займалися торгівлею зброєю.
Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали банду наркоторговців зі зброєю (фото, відео)Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що двох військовослужбовців затримано, їм повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, на території регіону група зловмисників займалася незаконним зберіганням, придбанням та збутом боєприпасів та вибухових пристроїв.
Згідно з повідомленням, правоохоронці під час слідства провели «оперативну закупку» зброї та боєприпасів.
Таким чином, задокументовано збут автомата «АКС-74У» калібру 5,45х39 мм та короткоствольної нарізної вогнепальної зброї калібру 9х18 мм та пістолета «ПМ», виготовленого шляхом переробки.
Також зловмисники продали понад 75 набоїв калібру 9х18 мм; понад 2,6 тис. набоїв калібру 5,45х39 мм; 2,1 тис. набоїв 7,62 мм; 10 уніфікованих запалів ручної гранати; 200 г тротилу; 15 набоїв до кулемета Дегтярьова-Шпагіна; 5 гранат Ф1; 3 димових шашки та бронежилети.
Правоохоронці зробили оперативні закупки вогнепальної зброї та боєприпасів майже на 15 тис. дол.
За місцем проживання фігурантів, у підсобних приміщеннях та автомобілях на території Одеської та Донецької областей проведено низку обшуків.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цього злочину.
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