Чим Meteor краща за інші ракети 'повітря–повітря': відповідь експерта

Інші ракети втрачають швидкість при підльоті до цілі, бо спалюється паливо, а у "Метеорів" такої проблеми немає.

Ракети Meteor, які згодом має отримати Україна, мають суттєву перевагу над іншими ракетами класу "повітря-повітря". "Метеори" можуть допомогти Україні збивати російські літаки, які скидають КАБи. Про це повідомив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері на Радіо NV.

Експерт відзначив, що ракети класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor дуже важливі.

Він зазначив, що зараз в України є далекобійні ракети "повітря-повітря" для літаків з теоретично максимальною дальністю 140 км, але є дуже важлива відмінність у ракетах "Метеор".

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"Всі ракети, що до "Петріот", що для літаків – у них яка одна є проблема? У них паливо прогорає з однаковою швидкістю і, на останніх ділянках траєкторії швидкість ракет падає. І російські льотчики це прекрасно знають. Вони знають, що коли ракета їх наздоганяє, їм треба робити маневри і вони вислизають від наших ракет", - сказав Нарожний.

Разом з тим, ракети "Метеор" такої проблеми не мають.

"Там стоїть двигун зі спеціальним дозатором, який підтримує однакову швидкість по всій траєкторії польоту, і на останніх ділянках траєкторії, мабуть в ста кілометрах, вони зможуть збивати російські літаки, які не зможуть цими маневрами відхилятись від наших ракет", - наголосив Нарожний.

Тому, він вважає, що це буде величезна загроза для російських літаків Су-34, Су-35, які скидають керовані авіаційні бомби (КАБи).

Ракети Meteor - головні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси, Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen разом із новими ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor, які фахівці вважають одними з найбільш потужних у своєму класі.

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