Йдеться про іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar.

Росія продовжує докладати значних зусиль, щоб домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет. Однак поки ці спроби не увінчалися успіхом.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, пише РБК-Україна. За його словами, країна-агресор намагається отримати ракетне озброєння з Ірану ще з минулого року.

"Ідеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже наполегливо працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, поки не мають успіху", - сказав Черняк.

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Він зазначив, що українська розвідка на даний момент поки не зафіксувала жодної поставки ракет з Ірану в Росію.

"Відповідних рішень або домовленостей між Москвою і Тегераном, за нашими даними, зараз також немає", - додав Черняк.

Передача Іраном озброєння Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет для використання їх у війні проти України. Він нагадав, що раніше Тегеран постачав Росії безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси, які Москва використовувала для атак по Україні.

У вересні повідомлялося, що Іран може домовитися з Росією про передачу їй партії ракет. Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з радіусом дії близько 300 кілометрів. Як зазначив Інститут вивчення війни (ISW), це можливо після 18 жовтня, коли завершилася дія резолюції Радбезу ООН, що забороняє Ірану такі угоди.

Раніше в травні Білий дім заявляв про зростаючу кількість ознак того, що Росія і Іран розширюють оборонне партнерство, яке може допомогти Москві у війну проти України, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

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