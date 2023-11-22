Раніше повідомлялося про можливість поставок Іраном балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar / скріншот

Іран, імовірно, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання їх у війні проти України.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією у відносинах між Іраном і Росією і, за необхідності, вживати відповідних заходів, пише Reuters.

Кірбі зазначив, що раніше Іран постачав Росії безпілотники, керовані авіабомби і артилерійські боєприпаси, які Москва використовувала для атак по Україні.

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"Іран, можливо, готується зробити ще один крок у підтримці Росії. Ми... стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", - сказав він.

В обмін на цю підтримку, за словами Кірбі, Росія запропонувала Тегерану "безпрецедентну співпрацю в галузі оборони", включаючи ракети, електроніку і протиповітряну оборону. Іран прагнув закупити у Росії військову техніку, включаючи ударні вертольоти, радари і навчально-бойові літаки, на мільярди доларів.

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Представник Білого дому сказав, що група найманців "Вагнера" за вказівкою Росії готувалася надати засоби протиповітряної оборони або "Хезболлі", або Ірану.

Сполучені Штати були готові використовувати свої повноваження щодо антитерористичних санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, які можуть здійснювати ці "дестабілізуючі перевезення", сказав Кірбі.

Партнерство Росії та Ірану

У травні Білий дім заявив, що бачить все більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжити війну на Україні, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

У вересні стало відомо, що Іран може домовитися з Росією про передачу їй партії ракет. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це можливо після 18 жовтня - дати завершення дії резолюції Радбезу ООН, що забороняє такі угоди Ірану. Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з радіусом дії близько 300 кілометрів. 

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