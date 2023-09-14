У розвідці заявляють, що РФ ще довго не зможе повернутись до рівня запасів ракет, що мала на початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки заперечили інформацію NYT щодо збільшення виробництва Росією ракет.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він заперечив, що Росія зараз виробляє більше ракет, аніж робила це до 2022 р.

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"Ворог безумовно намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не довзволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще довгий період повернутись не зможуть", - сказав Юсов.

Разом з тим, додав він, загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфрастуктурі України зберігаються і це є серйозним викликом для українських сил безпеки і оборони, і предметом роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції.

"Безумовно, робота в цьому напрямку ведеться", - зазначив представник розвідки.

Про що йшлося у матеріалі NYT

Як повідомляв УНІАН, вчора The New York Times опублікувало матеріал, в якому зазначалось, Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня.

Видання посилалось на інформацію від офіційних осіб в США, Європі та Україні.

У матеріалі мовилось, що відтак, Україна тепер особливо вразлива до посилених атак у найближчі місяці.

Зазначалось, що в результаті санкцій, за оцінками американських чиновників, Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво Москви знову почало набирати обертів.

Як написало видання, Росія підірвала американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони, щоб керувати незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові комплектуючі. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими комплектуючими, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов’язані з Москвою.

Раніше в ГУР України вже заявляли, що Росія продовжує виробництво ракет, але відновити запаси, які мала до початку повновмасштабного вторгення в Україну не може, оскільки через санкції має проблеми з комплектуючими. Згідно з дослідженими уламками збитих над Україною ракет, вони є свіжовиготовленими, а не з запасів. Тобто РФ атакує Україну ракетами "з конвеєра".

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