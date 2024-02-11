Логістику та обслуговування можна зробити на території України.

У Повітряних силах заявили, що літаки F-16 вже можна було б розмістити на території України. Вони вже злітали з території України і в нас є відповідний досвід обслуговування.

"Можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно управління ними, системи зв'язку та інше. Безумовно логістика, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги й сховища.

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"Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - додав Ігнат.

F-16 для України

Перші винищувачі F-16, які базуватимуться безпосередньо в Україні, можуть надійти вже навесні цього року. За словами військового льотчика-інструктора і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана ці літаки можуть працювати в українському небі вже зараз.

5 лютого стало відомо, що Нідерланди нададуть ЗСУ ще кілька винищувачів F-16. Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен заявила, що поставлять ще шість таких літаків. Таким чином, загальна кількість F-16 від Нідерландів сягне 24 одиниць.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, говорячи про майбутні поставки F-16, сказав, що підготовка пілотів йде згідно з планом. Україна може отримати додаткові "бонуси".

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