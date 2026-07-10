Росія готує війська дронів до 'великої війни' з НАТО, - Forbes

Російський фестиваль безпілотників "Дронниця" цього року присвятять підготовці до потенційного конфлікту з НАТО.

Росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. На це звернув увагу експерт із російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт, коментуючи програму щорічного російського форуму "Дронниця", пише Forbes.

П'ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться цього серпня, проходитиме під гаслом підготовки до "великої війни з НАТО".

Захід традиційно збирає операторів дронів, військових і виробників, які демонструють нові технології та обговорюють сучасну тактику застосування безпілотних систем.

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""Дронниця" дає зрозуміти, що така потенційна підготовка до конфлікту буде обговорена під час заходу, запрошуючи учасників підготуватися зробити свій внесок у досягнення цієї мети своїми думками, ідеями та технологіями", – зазначив Бендетт.

Не погрози, а плани

За словами експерта, йдеться не про політичні заяви чи пропагандистські погрози, а про технічний форум, де аналізують досвід війни, шукають нові рішення та вивчають тактику противника.

На думку автора матеріалу, прагнення Москви пояснюється тим, що війна проти України не принесла Кремлю швидкої перемоги, а президент РФ Володимир Путін потребує військового успіху для зміцнення своїх позицій усередині країни.

У статті також згадується досвід війни в Афганістані, після якої повернення ветеранів стало одним із чинників суспільних змін у Радянському Союзі. Автор припускає, що Кремль прагне уникнути повторення подібного сценарію після завершення нинішньої війни.

Окрему увагу приділено країнам Балтії. За словами Бендетта, Росія останніми місяцями будує нові великі військові бази поблизу цього регіону, які потенційно можуть використовуватися для розміщення понад 100 тисяч військовослужбовців.

Водночас експерт не стверджує, що напад є неминучим, але вважає, що підготовку до такого сценарію не варто ігнорувати.

На досвіді Ірану

Ще одним фактором, який, на думку російських військових аналітиків, заслуговує на увагу, став конфлікт між США та Іраном. Автор зазначає, що масове застосування безпілотників продемонструвало можливість завдавати ударів навіть по добре захищених військових об'єктах, створюючи значні витрати для противника.

У матеріалі наголошується, що Росія вже має великі запаси ударних дронів Shahed і значну кількість FPV-безпілотників, які можуть відігравати ключову роль у майбутніх військових операціях.

Водночас Бендетт припускає й інше пояснення тематики цьогорічної "Дронниці". За його словами, організатори можуть виходити з тверджень російського керівництва про нібито підготовку НАТО до війни з Росією, а тому вважають за необхідне готуватися до такого сценарію.

"Організатори можуть повторювати звинувачення Путіна та російського уряду в підготовці НАТО до війни, і тому Росія має бути готова до такої конфронтації", – пояснив експерт.

Очікується, що під час форуму обговорюватимуть нові способи боротьби із західною бронетехнікою, системами протиповітряної оборони та авіабазами, а також представлять нові розробки російської оборонної промисловості.

На завершення видання наголошує, що країнам НАТО слід уважно стежити за розвитком російських безпілотних технологій, посилювати власні спроможності у сфері дронів і зберігати чітку позицію щодо колективної оборони Альянсу.

Росія проти НАТО - останні новини

Раніше ексрадник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр заявив, що Росія може конвенційно атакувати одну з балтійських або скандинавських країн, але питання полягає у тому, чи справді вона це зробить.

Водночас генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр спрогнозував, коли Росія нападе на НАТО. За його словами, РФ може атакувати НАТО у 2029 році або навіть раніше.

"Різні показники - нарощування озброєнь, збільшення чисельності персоналу, економічні та політичні події - сходяться в одній точці: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так. Тому нам, по-перше, необхідна боєздатність "сьогодні ввечері"; по-друге, розширені можливості до 2029 року; і по-третє, технологічна перевага до 2035 року", - зауважив він.

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