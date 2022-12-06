Можливо перша партія дронів, які Росія отримала з Ірану закінчилася, але поки що немає інформації про те, що Іран буде постачати росіянам ще це озброєння.

Російські окупанти вже приблизно три тижні не запускають дрони-камікадзе іранського виробництва, констатував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.

"Вже декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу - дронів-камікадзе типу "Shahed". Є різні думки, фактори і ознаки, що імовірно все-таки та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася фізично", - сказав Ігнат.

Речник нагадав, що росіянами в Ірані було замовлено понад 1 тис 700 одиниць дронів, а понад 400 було випущено проти України.

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"До 350 було збито протиповітряної обороною (України) цих БПЛА", - додав він.

Також Ігнат зазначив, що інколи запитують, чи впливають погодні умови на запуск дронів-камікадзе.

"Частково так. Погода впливає на всі типи літальних апаратів... Але ж не кожен день немає льотної погоди, але вже приблизно три тижні вони їх не використовують. Тому ознаки говорять про те, що можливо ця перша партія у них завершилася", - наголосив Ігнат.

При цьому, він сказав, що поки що немає інформації про те, що Іран буде постачати росіянам ще це озброєння.

Іранські безпілотники на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Росія активно застосовує іранські безпілотники "Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

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