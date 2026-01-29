Туреччина відклала серійний старт винищувача KAAN, але готує польоти

Перший серійний прототип турецького винищувача KAAN підніметься у небо у 2026 році, тоді як старт серійного виробництва перенесли з 2028-го на 2029 рік.

Туреччина готує винищувач п’ятого покоління KAAN. Льотні випробування стартують цьогоріч, хоч виробництво відкладено до 2029 року, повідомив генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу в інтерв’ю SAHA İstanbul.

Зараз виготовляються три прототипи, які братимуть участь у льотних випробуваннях: другий літак підніметься у небо до кінця 2026 року, третій – на початку 2027-го. Демонстратор технологій, який здійснив перший політ у 2024 році, наразі використовується для наземних випробувань та відпрацювання систем.

Серійне виробництво KAAN очікується у 2029 році – на рік пізніше від попередніх планів 2028 року. Як відзначають експерти Defense Express, для таких складних проєктів зміни графіка цілком логічні, адже потрібен час на перевірку та інтеграцію численних компонентів.

Вже є перший замовник винищувача – Індонезія. Також зацікавленість висловила Іспанія, яка відмовилася від американських F-35 і тепер шукає альтернативу після розвалу європейського проєкту FCAS.

Перші літаки KAAN зійдуть з конвеєра з американським двигуном General Electric F110-GE-129, а власну турецьку силову установку планують розробити пізніше. Однак поки отримати двигуни США складно через накладені на Туреччину санкції.

Винищувач KAAN - останні новини

Раніше гендиректор турецької компанії Turkish Aerospace Industries Мехмет Деміроглу заявив, що очікується замовлення на сотні турецьких винищувачів п'ятого покоління KAAN.

Після кількох років невизначеності Іспанія, схоже, остаточно відмовилася від закупівлі американських F-35 виробництва Lockheed Martin. Як повідомляє видання El Universo, Мадрид нині розглядає можливість придбання турецьких винищувачів п’ятого покоління KAAN.

