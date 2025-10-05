Туреччина може отримати першого європейського замовника на свій винищувач п’ятого покоління.

Після кількох років невизначеності Іспанія, схоже, остаточно відмовилася від закупівлі американських F-35 виробництва Lockheed Martin. Як повідомляє видання El Universo, Мадрид нині розглядає можливість придбання турецьких винищувачів п’ятого покоління KAAN, розроблених компанією TAI (Turkish Aerospace Industries).

Ще влітку іспанська влада підтвердила, що країна більше не планує купувати F-35, хоча ідея придбання цих літаків обговорювалась із 2017 року. Чотири роки тому відмову пояснили браком коштів і концентрацією ресурсів на спільному європейському проєкті FCAS (Future Combat Air System).

Однак нині програма FCAS переживає кризу: після конфлікту між Dassault Aviation та німецькою стороною її подальше майбутнє під питанням. У цих умовах Іспанія, що залишається з флотом винищувачів четвертого покоління, шукає альтернативу.

Відео дня

За даними джерел, KAAN може стати саме таким тимчасовим рішенням — до появи європейського винищувача шостого покоління. Літаки KAAN мають надійти на озброєння Туреччини приблизно у 2030 році, і Мадрид розглядає можливість приєднатися до проєкту як замовник.

Цей крок вписується у тенденцію посилення авіаційного партнерства між Іспанією та Туреччиною. Раніше Іспанія вже замовила у Анкари навчально-бойові літаки Hürjet на суму понад 1 млрд євро, ставши першим іноземним оператором цієї машини.

Для Туреччини можливе іспанське замовлення на KAAN стане потужним імпульсом для розвитку власного авіапрому. Анкара неодноразово заявляла, що потребує іноземних контрактів для фінансового зміцнення проєкту KAAN та його масштабного виробництва.

Україна теж хоче KAAN

Як повідомляв УНІАН, за словами генералього директора турецької компанії Turkish Aerospace Industries Мехмета Деміроглу, очікується замовлення на сотні турецьких винищувачів п'ятого покоління KAAN.

Новина про заплановані обсяги виробництва KAAN є досить важливою в контексті майбутнього переозброєння Повітряних сил ЗСУ. Справа в тому, що раніше Україна висловила зацікавленість у винищувачі від TAI.

Вас також можуть зацікавити новини: