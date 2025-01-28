За сприятливого сценарію ці дрони-субмарини можуть перетворити Тайванську протоку на кладовище для китайського флоту.

Американський флот може зробити ставку на безекіпажні підводні човни у потенційному протистоянні з Китаєм у західній частині Тихого океану. Про це пише військовий оглядач Девід Акс на сторінках видання The Telegraph.

Нещодавно керівник програми відділу безпілотних морських систем ВМС США капітан Метт Льюїс розповів журналістам про новий роботизований підводний човен Orca виробництва компанії Boeing. За його словами, цей апарат довжиною 25 метрів призначений в першу чергу для непомітного мінування акваторії.

Якщо цю початкову концепцію буде схвалено, ВМС США можуть придбати десятки таких автономних підводних човнів у найближчі роки, витрачаючи по 50 мільйонів доларів на кожен. Це допоможе заповнити очікуваний дефіцит пілотованих підводних човнів у зв’язку зі списанням старих кораблів часів холодної війни, зауважує Девід Акс.

"Морські міни можуть стати одним з найефективніших – і найдієвіших – видів зброї для подолання найгострішої кризи, з якою американський флот може зіткнутися в найближчі кілька років: вторгнення Китаю на Тайвань. Човни Orca, що розкидають кільові міни, можуть перетворити Тайванську протоку на водяне кладовище для китайського флоту", – зазначає оглядач.

Рухаючись безшумно на максимальній швидкості всього в кілька вузлів, Orca буде фактично непомітною для китайських сил. Роботизована субмарина могла б прослизнути в Тайванську протоку, закласти міни, а потім вислизнути. Китайські моряки можуть і не підозрювати, що їм загрожує небезпека, доки їхній корабель не вибухне.

Крім того ВМС США розробляють крихітні торпеди, які одного дня могли б стати на озброєння флотилії Orca, міни готові вже сьогодні.

Orca може автономно плавати на відстань до 9600 км, періодично спливаючи на поверхню та піднімаючи антени для зв’язку зі своїми далекими операторами, і, ймовірно, запускаючи свій дизельний двигун для зарядки акумуляторів.

Однак Orca має і очевидний мінус через її повільну швидкість. Субмарині можуть знадобитися тижні, щоб дістатися від безпечної бази до точки виконання місії і повернутися назад.

"Тож якщо американці збираються розгорнути човни Orca для мінування Тайванської протоки, їм краще спланувати це заздалегідь – і бути готовими запустити роботизовані підводні апарати за перших ознак мобілізації Китаю", – резюмує оглядач.

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