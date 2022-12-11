Наразі у Чорному морі чергує 8 ворожих кораблів.

Станом на зараз у Чорному морі справді немає російських ракетоносіїв "Калібрів" через сильний шторм у 4-5 балів, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Проте все може змінитися за 2-3 години.

"На Чорному морі справді великий шторм – у 4-5 балів. Це може бути одним з факторів, чому ракетоносії не виведено на бойове чергування. Але я невтомно повторюю: за 2-3 години ситуація може змінитися", - сказала вона.

Наразі, як і було раніше зазначено у ВМС ЗСУ, у Чорному морі чергує 8 ворожих кораблів, у їхньому складі носіїв "Калібрів" не зафіксовано: "Але вони знаходяться у пунктах чергування в Криму і можуть досить оперативно вийти".

"Ще одна загроза для такого стану моря – це мінна загроза", - попередила Гуменюк.

Війна – новини: загроза з моря

Станом на ранок 11 грудня ЗСУ не зафіксували носіїв "Калібрів" у Чорному морі. Також ракетного угрупування немає й в Азовському морі, звідки останнім часом Росія била по українських містах.

Скільки знищено кораблів Росії – статистика

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники офіційно знищили 16 кораблів та катерів. Протягом цього періоду, за підрахунком російського "Проекту", Чорноморський флот РФ втратив 15% свого бойового складу.

Найдорожчою втратою для росіян виявився ракетний флагман ЧФ РФ "Москва", що був потоплений ЗСУ у квітні 2022 року.

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