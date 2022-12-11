Юрій Гнат зазначив, що окупанти кілька тижнів не запускали безпілотники

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, звідки востаннє російські окупанти запускали дрони-камікадзе по Україні. Він зазначив, що цього разу безпілотники летіли з акваторії Азовського моря.

"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - повідомив військовий в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що росіяни кілька тижнів не використовували іранські дрони, можливо, через їх брак, але Російська Федерація могла вже отримала нову партію БПЛА.

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Іраські дрони-камікадзе проти України - що відомо

У ніч на 10 грудня окупанти вперше за три тижні вдарили іранськими дронами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеської області. Внаслідок атаки у місті та області виникли проблеми зі світлом та опаленням.

В українському командуванні вважають, що пауза в ударах БПЛА викликана недосконалістю зброї, а саме його нездатністю переносити морози.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що Москва, швидше за все, модернізувала іранські дрони, які після трьох тижнів "паузи" знову почала застосовувати по українській енергосистемі.

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