Турецький безпілотний винищувач Kızılelma отримав український двигун.

Наша країна тепер може стати учасником програми створення винищувача шостого покоління Global Combat Air Programme (GCAP), до якої вже входять Великобританія, Італія і Японія. Про це повідомляє Defense Express.

Програма передбачає створення не тільки нового пілотованого літака, але й інших систем, зокрема, дрона супроводу. Як стало відомо, на цю роль розглядають турецький безпілотний винищувач Baykar Kızılelma, який зараз активно випробовується.

Це дуже цікавий літальний апарат, який потенційно має широкі можливості.

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Він може нести широкий арсенал зброї, зокрема, ракети класу "повітря-земля"‎, ракети класу "повітря-повітря" і різноманітні бомби. Загальна маса корисного навантаження може становити приблизно 1500 кг.

А найбільш цікавим у цій історіє є вибір двигуна для БПЛА. Відомо, що четвертий прототип Bayraktar Kızılelma оснащений двигуном АI-322Ф від українського ДП "Івченко-Прогрес" (перші прототипи нібито мали двигуни АІ-25ТЛТ).

Також варто нагадати, що Baykar будує завод в Україні, де, серед іншого, хочуть виробляти і Kızılelma.

Європейські винищувачі шостого покоління

Зараз в Європі реалізують одразу дві ініціативи щодо створення винищувача шостого покоління. Перша з них – вищезгадана GCAP.

Нагадаємо, в минулому році консорціум Team Tempest оприлюднив фотографії, на яких показано збірку демонстратора технологій перспективного літака.

Франція, Німеччина та Іспанія реалізують альтернативний проєкт, який отримав назву Future Combat Air System (FCAS), або Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). На сьогодні були представлені лише концепти цього винищувача.

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