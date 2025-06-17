Новий супутниковий знімок показав раніше невідомий китайський малопомітний літальний апарат, побудований за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Про це повідомляє The War Zone.
На знімку можна бачити секретну випробувальну базу КНР у провінції Сіньцзян, яку використовують для випробувань безпілотних літальних апаратів.
Сама новинка виглядає вражаюче. На думку фахівців, апарат має розмах приблизно 52 м.
Щоб було зрозуміло – саме такий розмах крила має величезний американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. У нового B-21 цей показник менший і становить близько 40 м.
Експерти не можуть точно сказати, що саме вдалося побачити на китайській авіабазі.
Вони припускають, що мова йде про дуже великий висотний малопомітний дрон, який є концептуально близьким до розвідувального американського RQ-180. На користь цього говорить відсутність кабіни пілотів.
Нові авіаційні розробки Китаю
Варто сказати, що сьогодні Китай активно випробовує і нові пілотовані військові літаки. Один з них знають як Chengdu J-36. Передбачається, що це великий малопомітний винищувач-бомбардувальник, який має три двигуна.
Іншою китайською новинкою став малопомітний літак J-XDS, який розглядають як прототип винищувача шостого покоління. Його розробником виступала Shenyang Aircraft Corporation. Він значно менший за J-36 і має два двигуни.