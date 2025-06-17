За словами фахівців, літальний апарат має розмах крила приблизно 52 м.

Новий супутниковий знімок показав раніше невідомий китайський малопомітний літальний апарат, побудований за аеродинамічною схемою "‎літаюче крило"‎. Про це повідомляє The War Zone.

На знімку можна бачити секретну випробувальну базу КНР у провінції Сіньцзян, яку використовують для випробувань безпілотних літальних апаратів.

Сама новинка виглядає вражаюче. На думку фахівців, апарат має розмах приблизно 52 м.

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Щоб було зрозуміло – саме такий розмах крила має величезний американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. У нового B-21 цей показник менший і становить близько 40 м.

Експерти не можуть точно сказати, що саме вдалося побачити на китайській авіабазі.

Вони припускають, що мова йде про дуже великий висотний малопомітний дрон, який є концептуально близьким до розвідувального американського RQ-180. На користь цього говорить відсутність кабіни пілотів.

Нові авіаційні розробки Китаю

Варто сказати, що сьогодні Китай активно випробовує і нові пілотовані військові літаки. Один з них знають як Chengdu J-36. Передбачається, що це великий малопомітний винищувач-бомбардувальник, який має три двигуна.

Іншою китайською новинкою став малопомітний літак J-XDS, який розглядають як прототип винищувача шостого покоління. Його розробником виступала Shenyang Aircraft Corporation. Він значно менший за J-36 і має два двигуни.

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