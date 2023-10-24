Це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, у використовувану зброю.

В Україні фахівці переобладнали отримані від США керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 в ракети "земля-повітря".

"Ці ракети [AIM-9] були виведені з ладу і перероблені для запуску з землі, для потреб ППО", - приводить видання Financial Times заяву українського чиновника.

Зазначається, що це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, у використовувану зброю.

Відео дня

"У нас є узгоджене рішення: ми беремо щось застаріле і робимо щось інше",-додав чиновник.

Це важливо, враховуючи, що Росія продовжує завдавати ударів по містах, що знаходяться далеко від лінії фронту. Свого роду це саморобна ППО, каже високопоставлений український чиновник. За його словами, ці перероблені снаряди допоможуть "пережити зиму", коли Росія почне бомбити енергетичну інфраструктуру України. Однак це не є довгостроковим рішенням.

За інформацією видання, пріоритетним завданням зараз є підписання угод про спільні підприємства з європейськими та американськими оборонними компаніями. Деякі провідні українські бізнесмени вважають, що уряду слід було б швидше переключитися на пріоритетні закупівлі озброєнь всередині країни.

Посилення ППО в Україні - деталі

Компоненти для оборонних систем, зокрема протиповітряної оборони, які збирає Пентагон для України, надходять з різних країн світу.

Як пише видання Associated Press з посиланням на джерело в Пентагоні, США змогли створити нову ракетну установку з радарів та інших частин, наданих партнерами. Система зможе запускати ракети AIM-9M Sidewinder, які США включили в крайній пакет допомога Києву.

Американські інженери у співпраці з українськими модифікували пускову установку протиповітряної оборони "Бук" радянських часів, щоб вона могла запускати ракети RIM-7, яких у США багато. В України є системи "Бук", але кількість ракет для них зменшується.

Вас також можуть зацікавити новини: