Операція у Венесуелі: США отримають доступ до російської зброї

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі у ніч на 3 січня Сполучені Штати заявили про намір тимчасово взяти на себе управління країною до безпечної передачі влади. Вашингтон також оголосив про плани відновити контроль над нафтовою промисловістю Венесуели, яка володіє найбільшими у світі розвіданими запасами нафти, пише Defence Express.

У разі формування у Каракасі лояльного до США уряду американські військові та оборонні фахівці можуть отримати доступ до всього озброєння венесуельських збройних сил, включно з російськими зразками, поставленими РФ упродовж останніх років. Це відкриває для Пентагону можливість детального вивчення низки систем, які досі становлять інтерес для американської розвідки.

Серед найбільш цінних зразків називають зенітно-ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені Росією у 2013 році у кількості двох дивізіонів. Також у жовтні 2025 року РФ перекинула до Венесуели невідому кількість ЗРГК "Панцир" і ЗРК "Бук-М2", які раніше постачалися країні у 2009–2015 роках.

При цьому частина російських систем ППО могла бути знищена під час американської операції в районі Каракаса – на оприлюднених відео зафіксовано щонайменше знищення одного комплексу "Бук-М2".

Окремий інтерес для США становлять винищувачі Су-30МКВ, які Венесуела отримує з 2006 року. На озброєнні країни залишається 21 літак цього типу. Ще більш цінними для аналізу можуть бути ракети класу "повітря-повітря" Р-77, які вважаються одними з найсучасніших у російському арсеналі.

Серед інших зразків, доступ до яких можуть отримати американці:

300-мм РСЗВ "Смерч" (12 одиниць);

іранські розвідувально-ударні БПЛА Mohajer-6;

китайські амфібійні БМП VN-16 (ZBD-05).

Крім того, новій владі Венесуели доведеться вирішувати питання подальшої долі великого парку російської бронетехніки та артилерії. На озброєнні країни залишаються 92 танки Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ "Мста-С", 13 "Нона-СВК", 24 РСЗВ "Град", а також вертольоти Мі-17, Ка-29 і Ка-31, обслуговування яких без участі РФ практично неможливе.

Аналітики припускають, що значна частина цього озброєння з часом буде списана, продана або втратить боєздатність. Водночас Вашингтон, імовірно, зацікавлений у поступовому роззброєнні одних із найпотужніших збройних сил Південної Америки та переході Каракаса на американські системи озброєння.

Операція США у Венесуелі

Вранці суботи у столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи. Військові США захопили Мадуро та його дружину і вивезли до Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп сказав, що братиме участь у подальших політичних змінах у Венесуелі після відсторонення Мадуро, щоб не допустити приходу до влади подібної йому людини.

Напад США на Венесуелу може спонукати Китай активніше просувати свої територіальні претензії щодо Тайваню та Південнокитайського моря, однак не призведе до пришвидшення потенційного вторгнення на острів, повідомляє Reuters із посиланням на оцінки міжнародних аналітиків.

