В ISW оцінили, як Україна використовуватиме свій новий КАБ на фронті

Нова зброя дозволить українським силам розширити свою кампанію з повітряного перехоплення російських військ і техніки.

Україна розробила та випробувала свою першу керовану плануючу бомбу (КАБ), яка тепер готова до бойового застосування. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, це дозволить Силам оборони значно розширити удари по російських військах.

"Нові можливості українських керованих плануючих бомб дозволять українським силам розширити свою кампанію з повітряного перехоплення російських військ і техніки в ближньому та оперативному тилу", – зазначається у звіті.

Аналітики зазначають, що ЗСУ успішно перехоплюють російську логістику на тактичному та оперативному рівнях за допомогою безпілотників, і керована плануюча бомба дозволить українським силам вражати укріплені цілі з більшим корисним навантаженням.

При цьому, як зазначають в ISW, російські війська використовують керовані бомби зі збільшеною дальністю польоту, щоб тримати цінні авіаційні засоби подалі від лінії фронту і в безпеці від української ППО.

Україна, ймовірно, спробує перейняти цю тактику, з огляду на обмежені запаси літаків.

Новий український КАБ – що відомо

Новий КАБ, який отримав назву "Вирівнювач", призначений для транспортування різними типами літаків. Він оснащений боєголовкою вагою 250 кілограмів і призначений для ураження цілей глибоко в тилу ворога.

Зброя була розроблена з високоточним наведенням і сумісністю з існуючими українськими літаками та системами. Її можна запускати з українських винищувачів F-16 і Mirage, але для використання знадобиться додаткова сертифікація.

Заявляється, що "Вирівнювач" коштує приблизно втричі менше, ніж американський комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).

