Археологи знайшли приховану мережу тунелів під кам’яним містом, якому 4500 років (відео)

Це підземне відкриття доповнює і без того вражаючу оборонну систему.

Дивовижне відкриття під кам'яним містом Хоученцзуй на півночі Китаю, де вчені виявили прихований ліс на глибині 626 метрів, відкриває археологам новий погляд на життя в неолітичний період. Про це пише Daily Galaxy.

Прихована під вражаючими кам’яними укріпленнями поселення мережа з шести підземних тунелів показала, що будівельники міста планували набагато більше, ніж можна було побачити на поверхні.

Цікаво, що кам’яне місто Хоученцзуй, розташоване на північному березі річки Хунь в автономному районі Внутрішня Монголія Китаю, датується приблизно 4300-4500 роками. Цей об’єкт, що займає близько 340 акрів, був відомий своїм складним оборонним плануванням ще до того, як розкопки виявили ще один шар його історії під землею.

Відео дня

Вперше об’єкт було виявлено у 2005 році, але археологи розпочали розкопки лише у 2019 році. Ранні роботи виявили внутрішнє місто, зовнішнє місто, укріплені ворота та оборонні траншеї, продемонструвавши, що поселення було ретельно спроектоване для захисту своїх мешканців. Кілька років по тому дослідники зробили ще більш дивовижну знахідку під землею.

Прихована мережа під оборонними спорудами міста

Зазначається, що відкриття відбулося під час розкопок, проведених у 2023 році, коли археологи виявили шість взаємопов’язаних тунелів під поселенням. За даними Інституту археології Китайської академії соціальних наук, який оголосив про ці знахідки через Інститут культурних реліквій та археології, тунелі повторюють кругове планування міста над ними.

Проходи розташовані на різній глибині - від приблизно 1,5 метра нижче поверхні до майже 6 метрів під землею. Вони також вражають своєю однорідністю: їхня висота становить близько 1,8 метра, а ширина - 1,2 метра, з ретельно збудованими арочними стелями.

Ці тунелі тягнуться від центру міста, проходять під стінами та воротами і продовжуються за межами зовнішніх укріплень, утворюючи розгалужену підземну мережу під поселенням. Їхнє розташування та зв’язок із ключовими оборонними спорудами свідчать про те, що вони були ретельно інтегровані в загальне планування міста, а не просто додані на пізнішому етапі.

Рівень планування, який здивував археологів

Важливо, що виявлення одного підземного проходу на неолітичній пам’ятці вже саме по собі вважалося б винятковим відкриттям, оскільки підземні споруди цього періоду рідко документуються. Але виявлення не одного, а шести взаємопов’язаних тунелів, побудованих з однаковими розмірами та інтегрованих в оборонну систему міста, було зовсім іншою справою.

Масштаб і організація мережі одразу ж привернули увагу дослідників і спонукали до більш ретельного вивчення того, як була спланована й побудована така амбітна підземна система.

Як повідомляє China Daily, Сунь Цзіньсун, директор Академії культурних реліквій та археології Внутрішньої Монголії, зазначив, що один із тунелів пролягає від внутрішнього барбакану до зовнішньої частини міста, а інший безпосередньо з’єднується з навколишнім ровом.

Цікаво, що це підземне відкриття доповнює й без того вражаючу оборонну систему. Раніше під час розкопок було виявлено Головні міські ворота, Міські ворота Урни, Зовнішні міські ворота Урни та низку траншей, що оточують ключові входи та стіни, - усе це було збудовано для зміцнення оборони поселення.

Що відомо археологам на даний момент

Дослідники вважають, що тунелі могли слугувати як військовим, так і економічним цілям. Деякі з них виходять за межі оборонних стін міста, що робить їх придатними для переміщення військових припасів або транспортування товарів під поселенням.

Проходи достатньо широкі, щоб людина з обладнанням могла комфортно пересуватися ними, і водночас достатньо вузькі, щоб їх можна було захистити за потреби. Цзіньсун зазначив:

"Конструкція воріт Кам’яного міста Хоученцзуй нагадує інші земляні архітектурні руїни (збудовані століттями пізніше) у регіоні Центральної рівнини Китаю. Ці подібності свідчать про взаємодію між народами різних регіонів".

Новини археології

Археологи виявили схованку з перськими золотими монетами в стародавньому місті Нотіон на заході Туреччини. Монети, закопані в невеликий горщик понад два тисячоліття тому, можливо, використовувалися для оплати найманих солдатів під час конфліктів між перськими та афінськими військами.

Вас також можуть зацікавити такі новини: