Переоснащені на фронті дрони є рушійною силою нещодавніх успіхів України, - FP

Безпілотники суттєво заблокували фронт, а також дали змогу провести операцію з перехоплення російської логістики.

Протягом останнього року повідомлення з України описували розвиток нової екосистеми інновацій у сфері безпілотних літальних апаратів, за допомогою яких завдаються регулярні удари по РФ. Про це пише Foreign Policy.

Замість централізованої системи фінансування та закупівель, характерної для сучасної оборонно-промислової бази, Україна "закладає фронт": оснащує піхоту зброєю, виготовленою за децентралізованою моделлю та розробленою у тісній співпраці з солдатами.

Зазначається, що ці безпілотники суттєво заморозили фронт і також дозволили провести кампанію з перехоплення російської логістики. Окрім впливу на поле бою, розвиток цієї екосистеми може стати поворотом в еволюції оборонно-промислової бази. Однак провідні держави, можливо, не зможуть відтворити цю модель: за іронією долі, ця екосистема може виникнути саме через слабкість центрального уряду України.

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На п’ятому році війни невеликі промислові майстерні розробляють і виготовляють конструкції безпілотників, які потім відправляються на передову й зазнають значного доопрацювання місцевими техніками, перш ніж бути задіяними в бою.

Отриманий досвід потім використовується в промисловості для виробництва наступного покоління безпілотників. Цей підхід, хоча й дороговартісний з точки зору часу та дублювання зусиль, спричинив експоненціальне зростання інновацій на фронті.

Для чого потрібен такий підхід

Важливо, що новий процес "фронтового вдосконалення" виник із необхідності - Україні потрібен цикл суттєвої модернізації безпілотників на фронті для досягнення та підтримання тактичного успіху. Хоча деякі інновації розробляються у віддалених лабораторіях, більшість створюється в безпосередній близькості від лінії фронту. Як ітеративні вдосконалення, що здійснюються українськими військами, так і цикли заходів та контрзаходів проти російських інновацій призвели до циклів оновлення.

За словами аналітиків, війна в Україні демонструє особливо інтенсивний варіант мікроклімату гонки озброєнь, але в усьому світі спостерігаються багато схожих закономірностей.

Однією з найяскравіших інновацій є використання волоконно-оптичних кабелів для керування безпілотником в умовах радіоелектронної боротьби. У статті зазначено:

"Хоча на даний момент вплив технологій обмежений, усі ці приклади демонструють сильну тенденцію до відцентрового розвитку, серйозний розрив із столітніми практиками доцентрового військового виробництва".

Що відбувається в Україні

Зазначається, що українські виробники безпілотників фінансують свою діяльність за рахунок поєднання державних видатків, прямої іноземної допомоги, іноземних інвестицій та прямих контрактів із передовими підрозділами. Вони працюють не через центральний вузол, а безпосередньо контактують з військовослужбовцями на передовій. Це є не стільки перешкодою для їхньої діяльності, скільки запорукою їхнього успіху.

Видання пише, що екосистема безпілотників також може слугувати дешевою заміною реальному військовому потенціалу. Україна та інші оператори безпілотників змушені вкладати значні кошти в ці екосистеми, оскільки їм або бракує людських ресурсів, або традиційних промислових потужностей. У статті зазначено:

"Це здається правдоподібним, але вражає те, що Росія та Ізраїль - не кажучи вже про Сполучені Штати - виявилися захоплені зненацька стрімким розвитком безпілотної війни".

На їхню думку, можливо також, що те, що виглядає як місцева інновація, насправді є просто продажем китайськими та турецькими виробниками безпілотників українських інновацій своїм іншим клієнтам.

"Якщо найкращі практики використання дронів будуть відпрацьовані протягом наступних двох років, то ця "революція" стане, у кращому разі, незначною деталлю. Якщо ж це займе 10 або 20 років, то це може мати дуже велике значення", - додали вони.

Прогрес у виробництві безпілотників

НАТО активно готується до можливих майбутніх конфліктів із широким застосуванням безпілотників, однак в альянсі попереджають: масове придбання дронів уже зараз може призвести до того, що до початку потенційної війни значна частина цих систем морально застаріє.

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