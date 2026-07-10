Пожежу в Чорнобильській зоні нарешті загасили: в ДСНС розповіли, що з радіацією

Пожежа тривала два тижні.

Рятувальники ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, яка тривала два тижні. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь - горіли лісова підстилка та валежник.

У ДСНС наголосили, що рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на значні площі.

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"За результатами регулярних замірів, показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм", - сказано в повідомленні.

Якість повітря на Київщині

Як повідомляв УНІАН, в останні дні червня в Києві був смог внаслідок масштабних лісових пожеж у Чорнобильській зоні.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснювала УНІАН, що в Чорнобильській зоні ліквідовують масштабні лісові пожежі, тому в Києві та області може спостерігатися погіршення якості повітря.

Також ми писали, що радіаційний фон у регіоні залишався в межах норми. Крім того, у пробах атмосферних аерозолів, які були відібрані, у Києві протягом 26-29 червня перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів виявлено не було.

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