Срімкий розвиток української балістичної програми може посприяти знищенню російської авіації, якщо вона розміщуватиметься неподалік від України. Про це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко сказав в ефірі на Radio NV.
Романенко зауважив, що ще близько за місяць до масованого обстрілу України в РФ були укладені договори з російськими авіаремонтними підприємствами на ремонт шести бомбардувальників Ту-95МС, бо ці літаки потребували капітального ремонту.
"Авіаремонтні заводи для цього типу знаходяться у Дягілєво, якому перепало цього разу, і у Таганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту, ніж Дягілєво. Тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо росіяни перекинуть їх на ремонт, скоріше за все - сьогодні були відомості про успішне використання нашої балістики, вони просто попрощаються з цими літаками, якщо перекинуть на ремонт", - переконаний Романенко.
Він вважає, що фактично можливостей для ремонту літаків Ту-95МС у росіян немає. Аналогічна ситуація з літаками Ту-22М3.
Зокрема, у нього запитали, чи можна українську балістику достатньо оперативно довести до бойового використання.
"Поки що пан Валентин Бадрак казав, що там 300 км, і начебто, першу ракету випробували по російському командному пункту, і начебто у Росії поменшало генералів. Поки що офіційних повідомлень не було, але, там ніщо не додає оптимізму як фраза вічного польоту", - сказав Романенко.
За його роз'ясненнями, балістична ракета має кінетичну складову, і може вистачити і десяти кілограмів бойової частини для того, щоби знищити командний пункт.
"Сказано, що ця ракета, яка випробовувалася, має 400 кг бойову частину, і при ударі по підприємству, той сами Таганрозький завод, де збираються ремонтувати Ту-95 - він трохи більше 200 км знаходиться від лінії бойового зіткнення. Там взагалі два цехи і двох ракет буде досить, щоб розвіяти сумніви росіян щодо можливості ремонтувати там літак", - відзначив Романенко.
Українська балістика - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 7 червня військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак поширив інформацію про успішне випробування української балістичної ракети. Ця ракета подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Ракета тепер переходить в серійне виробництво. Боєголовка цієї ракети - за 400 кг.