Зокрема, вітчизняну балістику можна застосувати для знищення ремонтних заводів, які ремонтують літаки.

Срімкий розвиток української балістичної програми може посприяти знищенню російської авіації, якщо вона розміщуватиметься неподалік від України. Про це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко сказав в ефірі на Radio NV.

Романенко зауважив, що ще близько за місяць до масованого обстрілу України в РФ були укладені договори з російськими авіаремонтними підприємствами на ремонт шести бомбардувальників Ту-95МС, бо ці літаки потребували капітального ремонту.

"Авіаремонтні заводи для цього типу знаходяться у Дягілєво, якому перепало цього разу, і у Таганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту, ніж Дягілєво. Тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо росіяни перекинуть їх на ремонт, скоріше за все - сьогодні були відомості про успішне використання нашої балістики, вони просто попрощаються з цими літаками, якщо перекинуть на ремонт", - переконаний Романенко.

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Він вважає, що фактично можливостей для ремонту літаків Ту-95МС у росіян немає. Аналогічна ситуація з літаками Ту-22М3.

Зокрема, у нього запитали, чи можна українську балістику достатньо оперативно довести до бойового використання.

"Поки що пан Валентин Бадрак казав, що там 300 км, і начебто, першу ракету випробували по російському командному пункту, і начебто у Росії поменшало генералів. Поки що офіційних повідомлень не було, але, там ніщо не додає оптимізму як фраза вічного польоту", - сказав Романенко.

За його роз'ясненнями, балістична ракета має кінетичну складову, і може вистачити і десяти кілограмів бойової частини для того, щоби знищити командний пункт.

"Сказано, що ця ракета, яка випробовувалася, має 400 кг бойову частину, і при ударі по підприємству, той сами Таганрозький завод, де збираються ремонтувати Ту-95 - він трохи більше 200 км знаходиться від лінії бойового зіткнення. Там взагалі два цехи і двох ракет буде досить, щоб розвіяти сумніви росіян щодо можливості ремонтувати там літак", - відзначив Романенко.

Українська балістика - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 червня військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак поширив інформацію про успішне випробування української балістичної ракети. Ця ракета подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Ракета тепер переходить в серійне виробництво. Боєголовка цієї ракети - за 400 кг.

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