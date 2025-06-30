Виробник уже кодифікував цю розробку за стандартами НАТО.

Український оборонний кластер Brave1 розробив перші антидронові набої зі спеціальною бойовою частиною всередині, що значно підвищує шанси знищити рухомі цілі, зокрема FPV-дрон або Mavic.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, антидронові набої мають вигляд звичайних набоїв найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат.

Проте завдяки використанню спеціальної бойової частини вони допомагають значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати.

"Виробник уже кодифікував цю розробку за стандартами НАТО. І наша спільна мета – щоб кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", – додав Федоров.

Українські військові технології

12 червня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava від компанії DeViro почав виконувати бойові завдання й перевершив російський "Ланцет".

У травні стало відомо, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів. Такі дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі: від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

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