Тайвань вивчає досвід України, аби протидіяти можливим загрозам з боку Китаю.

Поблизу невеликого рибальського порту Вуші, що на тихоокеанському узбережжі Тайваню, випробовують те, що з часом може стати потужною новою зброєю у військовому арсеналі острова, а саме - морські безпілотники. Про це пише Reuters.

Тайвань вивчає досвід України, яка з великим успіхом застосовує у Чорному морі проти Росії морські безпілотники. Таким чином країна хоче захистити себе від будь-якого можливого китайського вторгнення.

"Ці безпілотники - це дистанційно керовані невеликі судна без екіпажу, які начинені вибухівкою і можуть бути спрямовані на кораблі або навіть атакувати цілі в повітрі", - пояснили у матеріалі.

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Крім того, відомо, що США тиснуть на Тайвань, аби він переформував свої збройні сили, щоб вони могли вести "асиметричну війну", використовуючи мобільні, менші за розміром та часто дешевші види озброєння, які можуть завдавати точкових ударів, як, до прикладу, морські дрони.

"Човни і транспортні засоби без екіпажу відіграли дуже важливу роль у війні в Україні. Транспортні засоби без екіпажу, чи то човни, чи то підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, тому що Тайвань не є стороною, що нападає, ми є стороною, що захищається", - зауважив в інтерв'ю Reuters Чен Куан-тін, депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню (ДПП), який входить до складу парламентського комітету із закордонних справ і оборони.

Водночас очільник компанії Thunder Tiger Вільям Чен підкреслив, що минулого тижня на катері біля острова Вуші спостерігали за випробуванням морського безпілотника Тайваню SeaShark 800, який може нести 1200 кг вибухівки та долати відстань до 500 км. Розробники вважають, що така зброя може стати несподіваною для Китаю.

"Ми можемо створити невизначеність. Ми можемо наповнити Тайванську протоку небезпекою і ризиками. Ніхто не знає, де ці небезпеки можуть з'явитися", - додав Чен.

Тайвань і Китай - останні новини

Раніше колишній прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт відповів, як досвід України в Чорному морі може допомогти Тайваню. За його словами, Тайвань вже має вивчати досвід України - використання морських дронів, інших інновацій, співпрацю з міжнародними партнерами, креативність та здатність адаптуватися до відповідної ситуації. Ебботт вважає, що гнучка оборонна стратегія стане у нагоді для стримування Китаю.

Водночас міністр оборони США Піт Хегсет закликав світ готуватися до "можливо неминучого" вторгнення Китаю на Тайвань. Він наголосив, що саме через це союзникам Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні треба збільшити витрати на оборону. За словами Хегсета, Китай хоче стати гегемоном в Азії і діє відповідно, тому це має стати терміновим "дзвоном тривоги".

"Будь-яка спроба комуністичного Китаю завоювати Тайвань призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та світу. Немає причин прикрашати це. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Ми сподіваємося, що ні, але це точно може бути так", - попередив міністр.

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