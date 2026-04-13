В України зʼявилася нова ракета-дрон Areion

Новинка може запускатися з різних платформ.

В України зʼявилася нова ракета-дрон під назвою Areion. Вона є модифікацією ракети-дрона "Паляниця" від КБ "Луч".

Як повідомляє Новини.LIVE, новинку показали на експозиції оборонних рішень, представлену в Міністерстві закордонних справ України. Розробка має бойову частину до 120 кг і дальність польоту до 600 км.

Ракета-дрон Areion постачається в контейнері для запуску з установки комплексу "Нептун". Попри це, як і у випадку "Паляницею", новинку можна запускати з причепа чи напів причепа.

Також на експозиції засвітилася виставкова версія протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун".

Українські розробки "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля", а також інші українські НРК лише за три місяці виконали на фронті понад 22 тисячі місій. Як розповів президент Володимир Зеленський, уперше за час війни ворожі позиції було захоплено виключно безпілотними системами – піхота не залучалася, втрат серед українських воїнів не було.

А під час нещодавньої спроби удару по російській військово-морській базі в Новоросійську засвітився новий морський дрон. Він був оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою.

