Експерти вважають, що програма навчання українських пілотів у Європі має низку проблем.

Україна відчайдушно потребує більшої кількості підготовлених пілотів для створення більш ефективного і грізного парку винищувачів F-16, повідомляють авіаційні експерти. Проблеми з навчанням українських льотчиків серед міжнародних партнерів України ризикують призвести до того, що у країни буде більше літаків, ніж людей, які зможуть підняти їх у повітря для виконання завдань, пише Business Insider.

Аналітик корпорації RAND Майкл Бонерт заявляє, що інтеграція F-16 або будь-якого іншого нового типу винищувача до Військово-повітряних сил України "потребує багато зусиль, часу, навчання і грошей, які часто не беруться до уваги:

"Багато людей думають: "О, просто дайте їм обладнання, і все буде гаразд". Але це не так". Обладнання - це лише частина того, що потрібно для створення винищувального флоту".

Генерал-майор армії США у відставці Гордон Скіп Девіс, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, підкреслив, що для української програми впровадження F-16 у ВПС саме кількість підготовлених українських пілотів є "великою проблемою".

Повідомляється, що підготовкою пілотів F-16 для України займається коаліція країн, включно з Нідерландами, Канадою, Данією, США та Румунією. Однак цей процес, схоже, йде не так гладко, як міг би. Норвегія, Бельгія, Нідерланди і Данія зобов'язалися надати Києву понад 85 винищувачів F-16, але Україна зможе поставити на озброєння стільки винищувачів, скільки у неї підготовлених пілотів.

Загальна кількість підготовлених українських пілотів і тих, хто ще проходить навчання, офіційно не відома, але є підстави вважати, що цієї кількості недостатньо для потреб України, заявляють експерти. Крім того, міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявляв, що його країна припинить навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління F-16 після 2024 року та натомість зосередиться на створенні власного парку літаків п'ятого покоління F-35. У зв'язку з цим виникають питання про українських пілотів, які проходять навчання, і про можливості їхньої підготовки, пише ЗМІ.

"Коли ви навчаєте когось, хто відмінно літає на одному літаку, і переводите його на новий літак, багатьом людям доводиться нелегко", - сказав Бонерт.

За його словами, в ідеалі партнери України мають готувати по три пілоти на кожен літак. Тому, він зазначає, досі неясно, скільки пілотів готується для кожного винищувача F-16, обіцяних Україні, але цифра може не відповідати очікуванням.

Інші новини про F-16

Раніше УНІАН повідомляв, що F-16 бачитимуть як AWACS. Експерт пояснив, чим система Link 16 може допомогти Україні.

"Треба розуміти, що Link 16 - це загалом про об'єднання всіх абсолютно комунікаційних систем і взагалі про протокол передачі інформації. Захищений протокол передачі інформації в режимі онлайн для того, щоб функціонували автоматизовані системи управління військами", - повідомив він.

Крім того, аналітик пояснив, у чому літаки Mirage кращі за F-16. Весь інтерес, за його словами, полягає в номенклатурі, інтегрованій в архітектуру французьких винищувачів.

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