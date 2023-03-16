БТР Oncilla є спільною українсько-польською розробкою.

Українські розвідники отримали 30 модернізованих бронетранспортерів 4х4 Oncilla.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla. Таких машин 30, які вже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", - сказав представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

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У повідомленні зазначається, що БТР Oncilla - спільна українсько-польська розробка, машина оснащена 12,7 мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно.

Виробництво техніки і зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн уже підготував концепцію танкового заводу в Україні і передав її на розгляд уряду ФРН.

У лютому видання The Telegraph повідомило, що в Україні можуть почати виробляти британське озброєння та військовий транспорт. Відповідні переговори наразі тривають між високопосадовцями оборонної галузі України та Великої Британії.

Тим часом, "Укроборонпром" розпочав виробництво 120 мм мін для Сил оборони України. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Також компанія налагодила виробництво дефіцитних 125-мм снарядів для радянських танків Т- 64, Т- 72 і Т-80. З міркувань безпеки виробництво снарядів винесено за межі країни.

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