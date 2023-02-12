Переговори щодо виробництва зброї з Україною ведуть ще низка держав.

В Україні можуть почати виробляти британське озброєння та військовий транспорт. Відповідні переговори наразі тривають між високопосадовцями оборонної галузі України та Великої Британії.

Як пише британське видання The Telegraph, представники Британії вже навіть побували в Україні. Попередньо, йдеться про створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю та транспортні засоби за ліцензією. Примітно, що, за інформацією авторів матеріалу, подібні переговори з Україною веде низка країн. Британські компанії прагнуть випередити конкурентів з Німеччини та Франції.

Зазначається, що будь-яке спільне підприємство, швидше за все, потребуватиме особистого схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Особливо зважаючи на те, що Росія неодноразово погрожувала країнам Заходу помстою за постачання зброї в Україну і будь-яка підтримка виробництва озброєння може ще більше посилити напруженість.

Відео дня

На Даунінг-стріт і в Міністерстві оборони відмовилися давати коментарі на цю тему, заявивши, що це справа промисловості.

При цьому, науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд вважає, що промислове співробітництво сприяє тісноті в міжнародних відносинах. За його словами, "спочатку це може бути виставлено як комерційне (співробітництво), але для цього знадобиться принаймні мовчазне політичне схвалення". Він наголосив, що угода щодо військового обладнання "вкаже на майбутнє довгострокове співробітництво, поглиблення зв’язків між Великою Британією та Україною до рівня, якого вони ще не досягли". Крім того, подібна угода наблизить Україну до НАТО та європейських структур безпеки.

Водночас експерт із військових закупівель американського аналітичного центру безпеки Rand Corporation Джеймс Блек розповів виданню, що угода, згідно з якою західна держава вироблятиме важку зброю в Україні, буде першою, оскільки країна має незначну історію промислового співробітництва.

"Українська оборонна промисловість була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій, і з моменту здобуття незалежності вона кілька десятиліть страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією та інших викликів", – зауважив експерт.

Відомо, що Україна виготовила за ліцензією деяку ізраїльську та американську стрілецьку зброю, наприклад гвинтівки, і адаптувала деякі свої танки для встановлення ізраїльської електроніки.

Незалежний експерт з питань оборони Френсіс Туса в свою чергу зазначив, що будь-які нові заводи стануть ключовими цілями для російських бомбардувань. Він вважає, що угоди щодо початку виготовлення західної бронетехніки в Україні Москва, швидше за все, сприйме як антагоністичні. Проте союзники по НАТО навряд чи будуть налякані цими загрозами.

Виробництво озброєння в Україні

Підприємство "Укроборонпром" спільно з однією з країн НАТО розпочали виробництво 120 мм мін для Сил оборони України. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Крім того, в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Йдеться про дуже дефіцитні калібри, серед них і 152 міліметри. Снаряди українського виробництва виготовляють за технологіями НАТО, потужності розташовані як в Україні, так і в країнах-партнерках.

Вас також можуть зацікавити новини: