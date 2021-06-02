Під час тренування війська відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки.

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом підрозділи Об’єднаних сил відпрацювали захист морського узбережжя від висадки ворожого десанту.

Про це повідомляє прес-служба командування ОС.

"Наземний, повітряний та морський компоненти угрупування військ, яке підпорядковане командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, під час тренування відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці маневри не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових.

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За словами командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту.

"Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", - зазначив командувач.

За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження.

"Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги", - наголосив Наєв.

Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів.

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Автор: Костянтин Гончаров