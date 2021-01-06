У Міноборони заявили, що це рішення покликане змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав.

Українські військові звання переведено на коди військових рангів Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

Як зазначається, наказом глави оборонного відомства Андрія Тарана впроваджується перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116, він встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО.

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Як зауважив міністр, це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів Альянсу.

За словами Тарана, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. Своєю чергою це стане складовою частиною проекту Концепції військової кадрової політики ЗСУ до 2025 року.

«Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення», — зазначив Таран.

Україна-НАТО

Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до НАТО, президентом України затверджено Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу у Програмі приділено переведенню сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей Програми є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.

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Автор: Леся Лещенко