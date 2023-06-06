Ремонт всіх танків відбуватиметься до кінця цього року.

Український державний концерн "Укроборонпром" домовився з чеським збройовим підприємством VOP CZ про спільний ремонт танків Т-64.

Як повідомило Міноборони Чехії у вівторок, 6 червня, ремонтні роботи скоро почнуться на заводі в місті Новий Їчин.

Контракт на обслуговування Т-64 уклали на основі меморандуму між підприємствами від лютого 2023 року.

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Наразі з міркувань безпеки не вказується точна кількість техніки, яка пройде капітальний ремонт в Чехії протягом найближчих місяців, адже їх після цього відправлять на фронт. Вказується, що ремонт всіх танків триватиме до кінця цього року. Вони простояли на зберіганні десятки років та потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

Як зазначається, цей проект є одним із перших конкретних результатів співпраці, покликаної підтримати створення нових чесько-українських спільних підприємств для збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ.

Обслуговування техніки для ЗСУ

Як раніше повідомляв УНІАН, Rheinmetall заснував підприємство з "Укроборонпромом", щоб ремонтувати і виробляти танки в Україні.

На початку на польському заводі "Бумар-Лабенди" було створено сервісний центр для ремонту танків T-64 для України.

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