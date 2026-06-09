Американський авіаносець очолить найбільші у світі міжнародні морські навчання, - Forbes

Вони пройдуть на Гавайських островах та в Сан-Дієго.

Авіаносець військово-морських сил (ВМС) США "Теодор Рузвельт" (CVN-71) очолить навчання "Край Тихого океану 2026", які триватимуть з 24 червня по 31 липня.

Як пише Forbes, це найбільші у світі міжнародні військово-морські навчання. Наразі очікується, що в них візьмуть участь 25 000 військовослужбовців, понад 30 країн, з приблизно 40 надводними кораблями, п'ятьма підводними човнами та 140 літаками. Вони пройдуть на Гавайських островах та в Сан-Дієго.

"Теодор Рузвельт" наразі базується на військово-морській авіабазі Північний острів на півострові Коронадо в затоці Сан-Дієго.

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У виданні нагадали, що він завершив своє останнє розгортання 14 жовтня 2024 року, протягом якого він провів дев'ять місяців у морі, переважно діючи в районах операцій 5-го та 7-го флотів США. Водночас, увесь 2025 рік він був у порту або проходив місцеві навчання та технічне обслуговування біля західного узбережжя.

Найстаріший авіаносець США вирушив в останній закордонний візит

Як повідомляв УНІАН, американський атомний авіаносець USS Nimitz (CVN-68), який є найстарішим діючим кораблем такого класу у складі ВМС США, здійснить свій останній закордонний захід до порту перед виведенням з експлуатації.

Авіаносець, введений до складу флоту у травні 1975 року, завершив останнє бойове розгортання наприкінці 2025 року. Після майже 52 років служби його планують списати у березні 2027 року.

"Німіц" вирушив із бази в Бремертоні у штаті Вашингтон навесні цього року в межах переведення до нового порту приписки в Норфолку, штат Вірджинія. Під час переходу корабель бере участь у місії Southern Seas 2026, відвідуючи країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Оскільки "Німіц" надто великий для проходження через Панамський канал, наприкінці квітня він здійснив рідкісний перехід навколо Південної Америки через Магелланову протоку.

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