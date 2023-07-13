Наразі ведуться переговори, а тому остаточного рішення немає.

Міністр оборони Австралії Річард Марл заявив, що передача Україні винищувачів F-18 Hornet є складнішим питанням, ніж допомога іншими видами зброї.

Як пише ABC Radio National, переговори ще тривають.

Марл сумнівається у підсиленні ЗСУ за рахунок списаних винищувачів F-18 Hornet.

Відео дня

"Літаки стають набагато складнішим питанням. Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною щодо цього. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - пояснив міністр.

Постачання Україні F-18 Hornet

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Україна звернулася до Фінляндії з проханням передати винищувачі F-18 Hornet. Наразі на озброєнні Фінляндії перебуває 62 таки літаки, але Гельсінкі планують доповнити свій флот новими F-35 Lightning II.

У червні стало відомо, що Австралія, США та Україна обговорюють відправку 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських ВПС Австралії (RAAF) до Києва, замість їхнього запланованого знищення.

Джерело, близьке до дискусій, погодилося, що "не має сенсу знищувати ідеально хороші літаки, які, за його словами, могли бути готові протягом чотирьох місяців і використовуватися для відбиття російського вторгнення".

Вас також можуть зацікавити новини: