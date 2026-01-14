В Україні працює найновіший ЗРК проти дронів: скільки 'Шахедів' він вже знищив

Мобільний комплекс Tempest із керованими ракетами показали у дії Повітряні сили, заявивши про 21 збитий російський дрон Shahed.

Українські підрозділи протиповітряної оборони повідомили про успішне застосування нового американського легкого ракетного баггі, за допомогою якого вже знищено щонайменше 21 російський ударний дрон типу Shahed. Про це йдеться у відео, оприлюдненому Командуванням Повітряних сил України для центрального регіону.

"Тримає небо під контролем"

На кадрах видно чотириколісний позашляховий баггі під назвою Tempest (в українських матеріалах також фігурує як "Буря"), оснащений подвійною пусковою установкою керованих ракет. У нічному небі зафіксовано пуски ракет, які підіймаються по дузі та вражають повітряні цілі.

"Станом на зараз наш екіпаж знищив 21 безпілотник Shahed", – заявив у відео український військовий з позивним "Коротун".

За оцінками експертів, баггі, ймовірно, використовує ракети, схожі на AGM‑114 Hellfire американського виробництва. Ці ракети зазвичай запускаються з літаків або гелікоптерів і можуть мати різні системи наведення. Припускається, що Tempest застосовує варіант Hellfire Longbow, який працює за принципом "вистрілив і забув" та наводиться за допомогою радара. Така ракета несе бойову частину масою близько 9 кг.

У відео Повітряних сил тип ракети офіційно не уточнюється. Відомо, що компанія V2X, яка створила Tempest, базується у штаті Вірджинія та пропонує цю платформу також армії США.

"Ця машина тримає небо під контролем", – зазначив оператор. За його словами, екіпаж раніше працював у східних регіонах України та успішно знищував усі повітряні цілі, що атакували позиції.

Потрібні нові рішення

Інші відеоматеріали демонструють високу мобільність Tempest: баггі швидко пересувається відкритими полями, бездоріжжям і дорогами. Саме мобільність є ключовим фактором у боротьбі з "Шахедами", які летять зі швидкістю понад 160 км/год, залишаючи ППО обмежений час на реагування.

Раніше українські військові широко застосовували вантажівки з великокаліберними кулеметами, однак зі зростанням кількості дронів і переходом РФ до польотів на більших висотах виникла потреба в нових рішеннях.

Водночас застосування дорогих ракет Hellfire проти відносно дешевих дронів викликає питання щодо економічної доцільності. За даними Конгресу США, середня вартість однієї ракети Hellfire може перевищувати 120 тисяч доларів, тоді як Росія, за оцінками українських чиновників, виробляє Shahed за 35–70 тисяч доларів. При цьому РФ також активно використовує дрони‑приманки типу Gerbera, що ускладнює вибір цілей.

Наразі невідомо, скільки саме комплексів Tempest перебуває в Україні. На оприлюднених відео фігурує лише один баггі. Водночас відомо, що Україна відкрито запрошує іноземні оборонні компанії випробовувати свої розробки в реальних бойових умовах.

Паралельно Україна дедалі активніше застосовує дешевші FPV‑дрони‑перехоплювачі, вартість яких може становити близько 2 тисяч доларів. Однак і вони потребують підготовлених операторів та часу для успішного перехоплення цілі, що робить багаторівневу систему ППО критично важливою.

Баггі Tempest на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що на озброєнні Сил оборони України з’явився новітній зенітно-ракетний комплекс Tempest американського виробництва.

Публічно про передачу цієї техніки Україні не повідомлялося, цей комплекс фахівці ідентифікували у новорічному відеоролику, опублікованому Повітряним командуванням "Центр".

