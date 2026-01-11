США таємно передали Україні найновіший ЗРК для знищення дронів, - ЗМІ (фото)

Ймовірно, йдеться про випробування у реальних умовах зовсім нової розробки.

На озброєнні Сил оборони України з’явився новітній зенітно-ракетний комплекс Tempest американського виробництва. Про це повідомляє військово-аналітичний портал Defense Express.

Публічно про передачу цієї техніки Україні не повідомлялося, цей комплекс фахівці ідентифікували у новорічному відеоролику, опублікованому Повітряним командуванням "Центр".

Як зазначають експерти, наразі можна хіба що здогадуватися, скільки зенітно-ракетних комплексів Tempest могли передати американці.

"З урахуванням того факту, що це нова американська розробка, можна припустити, що ми могли отримати один чи декілька прототипів для проведення тестувань для подальшого удосконалення цього типу озброєння", – пише Defense Express.

Що відомо про ЗРК Tempest

Вперше цей комплекс було представлено публіці у жовтні 2025 року, тобто лічені місяці тому.

Комплекс створила американська компанія V2X. Наразі відомо про два варіанти виконання ЗРК – на причепі для захисту стаціонарних об’єктів, а також у вигляді зенітної самоходки на базі важкої баггі. Загалом Tempest задуманий як дешевий "вбивця дронів" якраз за досвідом війни в Україні.

Втім, поки що експерти мають певні сумніви щодо реальної дешевизни цієї зброї. З одного боку, сам зенітний комплекс справді виглядає досить бюджетним, але з іншого боку – стріляє він ракетами AGM-114L Longbow вартістю від 100 тисяч доларів кожна.

