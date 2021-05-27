Дослідні зразки цього озброєння розробили в конструкторському бюро "Південне".

На полігоні "Широкий лан" успішно пройшли випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Випробування відбулися на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широколанівський" у Миколаївській області, повідомляє "АрміяInform".

Дослідні зразки цього озброєння розроблено ДП "КБ "Південне" імені М.К. Янгеля" (м. Дніпро) у межах виконання відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору з Міноборони.

Зазначається, що пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.

Читайте такожДля армії США замовили українські вантажівки КрАЗ

"Водночас для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту залучили наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений цим підприємством", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу.

Зокрема, окрім ДП "КБ "Південне", залучили Павлоградський механічний завод, ДП "ВО "Південний машинобудівний завод", ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод", ДП "НВК "Фотоприлад", ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" та інших виконавців.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк